GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 17:19
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon karşılaştırma ölçütü/eşik değer değişiklikleri hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088096
BIST
17:075.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,01
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:0718,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:0719,8158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:071.070,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.070,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.072,06
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:07
|PLTUR
|12,11
|1.779.056
|% 9,99
|
|PRDGS
|13,69
|54.305.698
|% 7,37
|
|AZTEK
|31,34
|93.155.207
|% 5,10
|
|BARMA
|131,50
|82.740.630
|% 4,61
|
|SUNTK
|67,90
|53.814.995
|% 2,49
|
|EUREN
|14,33
|874.923.010
|% -9,99
|
|ALFAS
|290,00
|291.499.876
|% -9,23
|
|ZEDUR
|46,02
|1.434.851
|% -6,08
|
|IZINV
|25,60
|15.073.881
|% -4,48
|
|SNICA
|33,82
|177.156.148
|% -3,37
|
|EUREN
|14,33
|874.923.010
|% -9,99
|
|SMRTG
|99,50
|385.532.811
|% -1,58
|
|ALFAS
|290,00
|291.499.876
|% -9,23
|
|OZSUB
|25,54
|231.144.212
|% -3,33
|
|SNICA
|33,82
|177.156.148
|% -3,37
|
|EUREN
|14,33
|874.923.010
|% -9,99
|
|SEGYO
|2,83
|33.606.972
|% 2,17
|
|OZSUB
|25,54
|231.144.212
|% -3,33
|
|KCAER
|22,50
|134.128.002
|% -2,51
|
|SNICA
|33,82
|177.156.148
|% -3,37
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6428
|18,6487
|% 0,03
|
|Euro
|19,8029
|19,8158
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6784
|22,7921
|% 0,19
|
|Frank
|19,9650
|20,0853
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|7,14
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|5,01
|
|Cumhuriyet
|7.191
|7.300
|22,00
|
|Tam
|7.230
|7.277
|19,00
|
|Yarım
|3.501
|3.558
|10,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|78,95
|78,95
|-2,26
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22CCOLA
Yüzde 5.24 oranında artışla 207.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 762 adet işlem
-
17:21PSGYO
Yüzde 5.23 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 380, 389 adet işlem
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ARCLK, FROTO
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 54 artarak (% 0.06 ) 4, 541
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, SKTAS, ARASE, SANEL, ALCTL, GEDIK, PLTUR, GSDDE, BRKSN, AYCES