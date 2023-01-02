GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 09:20
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. 27/12/2022 tarihinde "Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş." nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "AA (tr)" seviyesinden "AAA (tr)" seviyesine revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091714
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,6960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 83,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 83,4600
|
18,7567
En Düşük
18,6356
18:0520,0986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
20,1072
En Düşük
19,9301
18:0514,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,01
|Açılış
|: 14,41
|
|Önceki Kapanış
|: 14,40
|
14,47
En Düşük
14,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|76,85
|9.766.333
|% 0,00
|
|ADEL
|112,50
|21.379.484
|% 0,00
|
|ADESE
|1,99
|165.957.950
|% 0,00
|
|AEFES
|67,75
|190.762.424
|% 0,00
|
|AFYON
|8,64
|59.455.851
|% 0,00
|
|ACSEL
|76,85
|9.766.333
|% 0,00
|
|ADEL
|112,50
|21.379.484
|% 0,00
|
|ADESE
|1,99
|165.957.950
|% 0,00
|
|AEFES
|67,75
|190.762.424
|% 0,00
|
|AFYON
|8,64
|59.455.851
|% 0,00
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 0,00
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% 0,00
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% 0,00
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 0,00
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% 0,00
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7096
|18,7142
|% 0,07
|
|Euro
|20,0036
|20,0342
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5146
|22,6275
|% -0,11
|
|Frank
|20,1578
|20,2792
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9600
|4,9849
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|0,66
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.407
|7.455
|22,00
|
|Yarım
|3.587
|3.643
|10,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.821
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,43
|0,03
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|