GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. 27/12/2022 tarihinde "Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş." nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "AA (tr)" seviyesinden "AAA (tr)" seviyesine revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091714BIST