GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
08.02.2023 22:41
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 08/02/2023 tarih 2023/8 nolu bülteninde yayımlanan 7/158 sayılı kararına istinaden
Ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar Fonun pay fiyatı hesaplamaları ve pay alım satımı durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111736
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8329
En Düşük
18,8061
10:4220,1793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,1914
En Düşük
20,1179
10:421.135,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.135,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.135,89
En Düşük
1.134,57
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8185
|18,8235
|% -0,02
|
|Euro
|20,1385
|20,1505
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,6396
|22,7531
|% -0,07
|
|Frank
|20,3437
|20,4663
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9983
|5,0234
|% -0,09
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|0,03
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.700
|7.767
|1,00
|
|Yarım
|3.762
|3.800
|0,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.900
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,01
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|1,42
|
Seans Raporu
10:42
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