GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.02.2023 15:04
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 08/02/2023 tarih 2023/8 nolu bülteninde yayımlanan 7/158 sayılı kararı ve 09/02/2023 tarih-8/173 sayılı kararına istinaden
Ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 10.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar Fonun pay fiyatı hesaplamaları ve pay alım satımı durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112676
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 19,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0876
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,1174
10:421.127,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.127,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8300
|18,8342
|% 0,02
|
|Euro
|20,1298
|20,1368
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,7323
|22,8463
|% -0,04
|
|Frank
|20,3142
|20,4366
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|2,32
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|2,88
|
|Cumhuriyet
|7.593
|7.707
|-113,00
|
|Tam
|7.630
|7.676
|-19,00
|
|Yarım
|3.727
|3.756
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.878
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,14
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|1,07
|