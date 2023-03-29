GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
29.03.2023 14:25
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru metni-kurucu ve yönetici adres değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129104
BIST
16:184.862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 50,29
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.862
En Düşük
4.753
16:1819,1398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:1820,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0435
|Açılış
|: 21,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:181.208,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.208,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:18
|EKSUN
|71,50
|3.976.401
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.258.745
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.480
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.058.913
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.266.326.908
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,30
|54.465.270
|% -9,91
|
|OZSUB
|15,03
|30.698.514
|% -9,29
|
|HEDEF
|18,52
|30.095.280
|% -9,22
|
|AKFYE
|20,60
|6.559.298.901
|% -8,85
|
|EREGL
|36,20
|4.999.694.777
|% 1,12
|
|ASTOR
|52,30
|4.748.805.282
|% -4,30
|
|THYAO
|121,00
|2.495.311.931
|% 1,34
|
|TUPRS
|535,10
|1.844.180.270
|% 4,43
|
|AKFYE
|20,60
|6.559.298.901
|% -8,85
|
|EKGYO
|6,32
|954.886.380
|% -0,78
|
|EREGL
|36,20
|4.999.694.777
|% 1,12
|
|ISCTR
|13,07
|1.598.286.439
|% 0,54
|
|ASTOR
|52,30
|4.748.805.282
|% -4,30
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1354
|19,1398
|% 0,13
|
|Euro
|20,7514
|20,7736
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,4914
|23,6092
|% -0,12
|
|Frank
|20,7260
|20,8508
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0815
|5,1070
|% 0,11
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.172
|8.261
|-70,00
|
|Yarım
|4.006
|4.042
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.021
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,64
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 49 artarak (% 1.15 ) 5, 343
-
16:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AKFYE, EKGYO, TRKCM
-
16:30XU100
Endeks 4, 844 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 38, 594.00 milyon TL de
-
16:30AVTUR
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 426 adet işlem
-
16:29ALKA
Yüzde 4.24 oranında artışla 25.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 990, 789 adet işlem