GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
29.03.2023 14:28
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru metni-kurucu ve yönetici adres değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129127
BIST
16:194.864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 52,48
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:1919,1391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0235
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:1920,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0434
|Açılış
|: 21,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:191.207,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.207,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:19
|EKSUN
|71,50
|3.984.552
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.261.634
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.480
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.058.913
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.266.738.804
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,90
|54.800.632
|% -9,57
|
|HEDEF
|18,56
|30.456.241
|% -9,02
|
|SAMAT
|21,32
|30.185.766
|% -8,58
|
|AKFYE
|20,68
|6.575.570.764
|% -8,50
|
|EREGL
|36,28
|5.018.983.063
|% 1,34
|
|ASTOR
|52,75
|4.776.671.557
|% -3,48
|
|THYAO
|121,20
|2.511.896.068
|% 1,51
|
|TUPRS
|535,10
|1.880.087.314
|% 4,43
|
|AKFYE
|20,68
|6.575.570.764
|% -8,50
|
|EKGYO
|6,32
|959.944.217
|% -0,78
|
|EREGL
|36,28
|5.018.983.063
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,10
|1.631.356.725
|% 0,77
|
|ASTOR
|52,75
|4.776.671.557
|% -3,48
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1344
|19,1391
|% 0,12
|
|Euro
|20,7530
|20,7735
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,4945
|23,6123
|% -0,11
|
|Frank
|20,7209
|20,8457
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0814
|5,1069
|% 0,11
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,69
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|8.153
|8.276
|-24,00
|
|Tam
|8.172
|8.257
|-74,00
|
|Yarım
|4.006
|4.040
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.020
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|0,83
|
Seans Raporu
16:19
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