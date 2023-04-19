GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. 17/04/2023 tarihinde "QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş." nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "A+ (tr)" seviyesinden seviyesinden iki kademe birden yükselerek AA (tr) seviyesine revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139996BIST