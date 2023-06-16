GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
16.06.2023 12:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. 15/06/2023 tarihinde "Fasdat Gıda San ve Tic. A.Ş."nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "A (tr)" seviyesinden "A- (tr)" seviyesine revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159377
BIST
14:145.540
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 44,93
|Açılış
|: 5.495
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1423,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0255
|Açılış
|: 23,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1425,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0679
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:141.495,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.495,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:12
|PRKME
|17,60
|36.716.996
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|42.111.816
|% 9,99
|
|PRKAB
|27,36
|112.133.927
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.466.805
|% 9,96
|
|GARFA
|28,96
|11.700.827
|% 9,95
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|31.230.418
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|16.395.702
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.339.228
|% -9,95
|
|METUR
|5,81
|96.290.769
|% -6,89
|
|THYAO
|184,60
|4.207.602.940
|% 0,87
|
|YKBNK
|13,09
|2.494.391.577
|% 0,77
|
|AKBNK
|19,33
|2.300.998.290
|% 0,52
|
|ISCTR
|13,81
|1.518.823.631
|% 0,07
|
|EREGL
|37,04
|1.470.085.369
|% 1,20
|
|YKBNK
|13,09
|2.494.391.577
|% 0,77
|
|EKGYO
|7,36
|1.054.850.947
|% 2,65
|
|AKBNK
|19,33
|2.300.998.290
|% 0,52
|
|ISCTR
|13,81
|1.518.823.631
|% 0,07
|
|ZOREN
|2,97
|187.012.756
|% -1,98
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6688
|23,6750
|% 0,12
|
|Euro
|25,9230
|25,9279
|% 0,25
|
|Sterlin
|30,1906
|30,3420
|% 0,12
|
|Frank
|26,4445
|26,6038
|% 0,06
|
|Riyal
|6,2929
|6,3245
|% 0,06
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|6,05
|
|Altın Gr.
|1.496
|1.496
|6,65
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.807
|10.075
|87,45
|
|Yarım
|4.817
|4.898
|14,00
|
|Çeyrek
|2.408
|2.449
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,26
|18,29
|0,11
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|-0,09
|