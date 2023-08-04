GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2023 12:08
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş 31/07/2023 tarihinde Marka Mağazacılık A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu TR A'dan TR A+'ya revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180637
BIST
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12:217.279
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 57,54
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:2126,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0436
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:2129,5374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0143
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:211.677,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.677,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:21
|RAYSG
|43,56
|32.374.179
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|645.930.978
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.504.007
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.563.716
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|374.330.015
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.745
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.117.526
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|115,00
|3.892.375.833
|% 1,59
|
|THYAO
|236,30
|2.600.255.901
|% 0,55
|
|KONTR
|249,30
|2.454.814.700
|% -0,95
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|SMRTG
|86,20
|2.060.908.578
|% 2,99
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|CEMAS
|3,26
|375.190.702
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,74
|514.165.039
|% 0,21
|
|FZLGY
|15,07
|1.456.700.174
|% 5,31
|
|YKBNK
|14,13
|893.414.109
|% 0,50
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9848
|26,9904
|% 0,16
|
|Euro
|29,5224
|29,5374
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,1812
|34,3526
|% 0,08
|
|Frank
|30,6247
|30,8092
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1730
|7,2090
|% 0,13
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-0,05
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|1,24
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.946
|11.028
|-76,00
|
|Yarım
|5.477
|5.539
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.738
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,34
|20,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,49
|85,49
|0,35
|