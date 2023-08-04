GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş 31/07/2023 tarihinde Marka Mağazacılık A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu TR A'dan TR A+'ya revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180637BIST