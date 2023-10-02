GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş 22.09.2023 tarihinde Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne Uzun Vadeli Ulusal Notunu KR AAA olarak yukarı yönlü revize etmiş not görünümünü ise "Durağan" olarak değerlendirmiştir"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198448BIST