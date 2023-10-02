GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
02.10.2023 09:45
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş 22.09.2023 tarihinde Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne Uzun Vadeli Ulusal Notunu KR AAA olarak yukarı yönlü revize etmiş not görünümünü ise "Durağan" olarak değerlendirmiştir"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198448
BIST
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13:258.452
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 117,19
|Açılış
|: 8.375
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|Önceki Kapanış
|: 8.335
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8.367
En Yüksek
8.456
13:2527,4628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0804
|Açılış
|: 27,3750
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|Önceki Kapanış
|: 27,3450
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27,7295
En Düşük
27,3619
13:2528,9621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0464
|Açılış
|: 28,8300
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,3335
En Düşük
28,9330
13:251.621,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.621,04
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|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
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1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:23
|ZOREN
|6,27
|2.839.510.130
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.967.981
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.109.899
|% 10,00
|
|CMBTN
|893,20
|16.567.967
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.413,20
|154.349.512
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|4.950.891
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,80
|7.331.376.071
|% 3,01
|
|SISE
|55,70
|3.357.595.508
|% 1,92
|
|ZOREN
|6,27
|2.839.510.130
|% 10,00
|
|EREGL
|45,00
|2.535.494.171
|% 1,08
|
|KRDMD
|30,32
|2.358.616.642
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.839.510.130
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,23
|1.651.988.438
|% 1,86
|
|YKBNK
|18,56
|2.249.718.193
|% 0,54
|
|SKBNK
|6,56
|588.428.904
|% 3,63
|
|ADESE
|2,47
|216.239.412
|% 4,66
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4585
|27,4640
|% 0,30
|
|Euro
|28,9679
|28,9881
|% -0,07
|
|Sterlin
|33,3018
|33,4688
|% 0,01
|
|Frank
|29,9507
|30,1312
|% 0,52
|
|Riyal
|7,3001
|7,3368
|% 0,29
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-13,27
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,70
|
|Cumhuriyet
|11.068
|11.235
|-55,00
|
|Tam
|10.826
|10.929
|-159,00
|
|Yarım
|5.430
|5.487
|-80,00
|
|Çeyrek
|2.707
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,10
|-0,45
|
|B. Petrol
|93,00
|93,00
|0,80
|