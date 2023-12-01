GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2023 17:06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 24.11.2023 tarihinde VAKIF FAKTORİNG A.Ş.'nin uzun vadeli derecelendirme notunu KR AAA olarak yukarı yönlü revize etmiş ve görünümü "DURAĞAN" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221629
BIST
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17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,9131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0399
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,3548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1372
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3297
17:581.904,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.904,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.909,18
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|EUKYO
|15,07
|18.472.281
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|3.551.536
|% 10,00
|
|BURCE
|168,30
|260.399.010
|% 10,00
|
|PAPIL
|46,86
|254.349.666
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|3.551.304
|% 10,00
|
|KNFRT
|22,68
|48.260.558
|% -10,00
|
|AVGYO
|9,82
|45.002.362
|% -9,99
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|MRSHL
|2.050,00
|48.870.673
|% -9,97
|
|HURGZ
|4,68
|182.227.749
|% -9,83
|
|THYAO
|260,75
|11.837.639.832
|% 3,88
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|SASA
|52,30
|4.036.911.255
|% 4,85
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,35
|975.722.562
|% -0,27
|
|AKBNK
|34,86
|3.602.318.894
|% 3,63
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9038
|28,9131
|% 0,14
|
|Euro
|31,3392
|31,3548
|% -0,44
|
|Sterlin
|36,4270
|36,6097
|% 0,24
|
|Frank
|32,9591
|33,1577
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6852
|7,7237
|% 0,15
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,25
|25,28
|% 0,66
|
|Platin
|924,53
|928,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,11
|998,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,00
|81,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,00
|2.047,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
-
17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında