GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2024 16:21
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin 2.3 ve 2.4. maddesi ile fon içtüzüğünün 7. maddeleri değişikliği hakkında duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260223
BIST
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16:348.901
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 183,03
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3432,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0635
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3435,1501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0326
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:342.240,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,89
|Açılış
|: 2.240,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:33
|AKENR
|7,26
|12.193.642
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|622.631.203
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|52.511.659
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.314.347
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|632.049.564
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.115.970
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,35
|461.346.817
|% -9,36
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|ARTMS
|53,75
|1.743.728.505
|% -8,98
|
|THYAO
|277,75
|7.600.523.191
|% 3,45
|
|TUPRS
|172,30
|3.754.477.978
|% 4,30
|
|YKBNK
|23,42
|3.273.641.805
|% 6,26
|
|REEDR
|58,45
|2.797.562.245
|% 4,84
|
|EREGL
|44,28
|2.717.272.050
|% 0,45
|
|ZOREN
|5,34
|1.850.540.282
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,75
|2.576.979.474
|% 4,07
|
|YKBNK
|23,42
|3.273.641.805
|% 6,26
|
|MOGAN
|19,08
|2.650.842.828
|% -6,65
|
|EKGYO
|10,62
|1.312.677.301
|% 0,76
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3388
|32,3458
|% 0,20
|
|Euro
|35,1274
|35,1381
|% -0,13
|
|Sterlin
|42,1263
|42,3375
|% -0,21
|
|Frank
|37,3760
|37,5634
|% 0,04
|
|Riyal
|8,8514
|8,8958
|% 0,09
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|897,25
|898,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,49
|1.007,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,17
|87,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.151,04
|2.151,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
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16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de
-
16:47ERSU
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 860 adet işlem
-
16:46MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 197 adet işlem
-
16:45DENGE
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 584, 784 adet işlem