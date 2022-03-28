GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
28.03.2022 15:51
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük tadil metni -unvan değişikliği - içtüzüğün 1. ve 7. maddeleri güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013417
BIST
15:442.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,70
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:4414,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0195
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:4416,2783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0166
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
15:44927,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,51
|Açılış
|: 927,39
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.664.356
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.168.481
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.668.531
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|64.238.370
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SKTAS
|3,18
|14.646.501
|% -4,79
|
|THYAO
|28,96
|3.188.493.007
|% 2,84
|
|SASA
|61,65
|1.903.701.942
|% 2,75
|
|KARSN
|5,07
|1.095.963.938
|% 2,42
|
|KRDMD
|15,29
|1.005.688.773
|% -0,07
|
|EREGL
|32,92
|971.298.003
|% -0,84
|
|ODAS
|1,84
|622.792.478
|% 9,52
|
|KARSN
|5,07
|1.095.963.938
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,35
|378.084.256
|% 3,07
|
|THYAO
|28,96
|3.188.493.007
|% 2,84
|
|DOHOL
|3,29
|324.641.179
|% 1,86
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8383
|14,8406
|% 0,07
|
|Euro
|16,2689
|16,2791
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,3936
|19,4909
|% -0,50
|
|Frank
|15,8064
|15,9016
|% -0,42
|
|Riyal
|3,9457
|3,9655
|% 0,10
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-17,14
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-85,00
|
|Tam
|6.105
|6.258
|-53,34
|
|Yarım
|2.951
|3.027
|-25,81
|
|Çeyrek
|1.480
|1.513
|-12,90
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,19
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,50
|