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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

05.04.2022 09:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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içtüzük tadil metni - unvan değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015733


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 58,00 38.486.108 % 3,25  
JANTS 65,05 37.194.559 % 1,40  
HLGYO 1,94 48.270.084 % 0,13  
ULKER 17,11 317.761.858 % 0,00  
TCELL 22,78 205.239.439 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7075 14,7139 % 0,24  
Euro 16,1488 16,1594 % 0,27  
Sterlin 19,2427 19,3392 % 0,21  
Frank 15,8116 15,9068 % 0,16  
Riyal 3,9086 3,9282 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -0,35  
Altın Gr. 913 913 0,60  
Cumhuriyet 6.036 6.127 14,00  
Tam 6.008 6.158 13,52  
Yarım 2.904 2.979 6,55  
Çeyrek 1.456 1.489 3,27  
Gümüş.Ons 24,66 24,69 0,13  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,07  
B. Petrol 109 109 1,79  
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