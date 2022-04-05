GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.04.2022 09:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük tadil metni - unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015733
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
0
En Düşük
0
18:0514,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0353
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7139
En Düşük
14,6627
18:0516,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0443
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1594
En Düşük
16,1032
18:05913,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,60
|Açılış
|: 913,15
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,16
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|58,00
|38.486.108
|% 3,25
|
|JANTS
|65,05
|37.194.559
|% 1,40
|
|HLGYO
|1,94
|48.270.084
|% 0,13
|
|ULKER
|17,11
|317.761.858
|% 0,00
|
|TCELL
|22,78
|205.239.439
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,95
|38.162.096
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,99
|654.669.043
|% 0,00
|
|ULKER
|17,11
|317.761.858
|% 0,00
|
|VERTU
|23,78
|21.011.562
|% 0,00
|
|UFUK
|17,49
|268.142
|% 0,00
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 0,00
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 0,00
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 0,00
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 0,00
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7075
|14,7139
|% 0,24
|
|Euro
|16,1488
|16,1594
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,2427
|19,3392
|% 0,21
|
|Frank
|15,8116
|15,9068
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9086
|3,9282
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,35
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,60
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,79
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Seans Raporu
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