GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalariçtüzük tadil metni-2.madde-kurucu ve yönetici adres değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129135BIST