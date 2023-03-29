GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
29.03.2023 14:29
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
içtüzük tadil metni-2.madde-kurucu ve yönetici adres değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129139
BIST
16:204.851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 39,81
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:2019,1388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0232
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:2020,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0464
|Açılış
|: 21,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:201.207,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.207,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:20
|EKSUN
|71,50
|3.976.401
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.258.745
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.480
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.058.913
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.266.326.908
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,30
|54.465.270
|% -9,91
|
|OZSUB
|15,03
|30.698.514
|% -9,29
|
|HEDEF
|18,52
|30.095.280
|% -9,22
|
|AKFYE
|20,60
|6.559.298.901
|% -8,85
|
|EREGL
|36,20
|4.999.694.777
|% 1,12
|
|ASTOR
|52,30
|4.748.805.282
|% -4,30
|
|THYAO
|121,00
|2.495.311.931
|% 1,34
|
|TUPRS
|535,10
|1.844.180.270
|% 4,43
|
|AKFYE
|20,60
|6.559.298.901
|% -8,85
|
|EKGYO
|6,32
|954.886.380
|% -0,78
|
|EREGL
|36,20
|4.999.694.777
|% 1,12
|
|ISCTR
|13,07
|1.598.286.439
|% 0,54
|
|ASTOR
|52,30
|4.748.805.282
|% -4,30
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1344
|19,1391
|% 0,12
|
|Euro
|20,7530
|20,7735
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,5105
|23,6284
|% -0,04
|
|Frank
|20,7255
|20,8503
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0813
|5,1067
|% 0,11
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,59
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.167
|8.257
|-74,00
|
|Yarım
|4.004
|4.040
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.002
|2.020
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,08
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,73
|
Seans Raporu
16:20
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16:35
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16:35
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