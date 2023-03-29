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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

29.03.2023 14:31
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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içtüzük tadil metni-2.madde-kurucu ve yönetici adres değişikliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129160


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