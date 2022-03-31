GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
31.03.2022 15:27
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014421
BIST
15:212.239
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
14,5922
15:2116,3229
En Yüksek
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15:21911,43
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En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:19
|TURGG
|216,70
|50.127.462
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.505.109
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,22
|63.275.520
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.568.267
|% 9,88
|
|ASUZU
|73,65
|87.690.482
|% 8,31
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,20
|120.509.411
|% -7,95
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|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|KAPLM
|56,75
|6.785.310
|% -4,86
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
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|TAVHL
|40,72
|571.259.970
|% 4,09
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|TTKOM
|10,16
|485.595.576
|% 2,21
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|KOZAL
|143,50
|439.307.023
|% 1,34
|
|ODAS
|1,73
|354.037.007
|% 2,98
|
|PGSUS
|109,30
|287.025.203
|% 2,15
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|ODAS
|1,73
|354.037.007
|% 2,98
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|AKFGY
|3,40
|283.729.440
|% -2,30
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|ADESE
|0,77
|62.781.641
|% 0,00
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|KLGYO
|1,02
|54.963.959
|% 4,08
|
|EKGYO
|2,37
|91.456.186
|% 0,00
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6634
|14,6692
|% 0,11
|
|Euro
|16,3076
|16,3205
|% -0,21
|
|Sterlin
|19,1984
|19,2947
|% -0,01
|
|Frank
|15,8016
|15,8967
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8986
|3,9182
|% 0,08
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|15:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-1,88
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|Altın Gr.
|911
|911
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|-5,00
|
|Tam
|6.003
|6.153
|-3,87
|
|Yarım
|2.902
|2.976
|-1,87
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,01
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|B. Petrol
|106
|106
|-5,81
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