GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
02.01.2023 09:31
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091732
BIST
10:145.584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 74,80
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.591
En Düşük
5.568
10:1418,7304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:1420,0356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:141.098,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.098,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:14
|KONYA
|3.773,00
|39.272.287
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|23.732.704
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|9.303.096
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|961.180
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|4.319.664
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,34
|13.638.222
|% -9,93
|
|BRKVY
|32,64
|7.251.956
|% -7,95
|
|QUAGR
|75,50
|1.641.401
|% -5,03
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|PRDGS
|9,60
|22.835.943
|% -4,00
|
|ASELS
|63,70
|778.380.312
|% 2,49
|
|THYAO
|142,90
|689.675.698
|% 1,42
|
|EKGYO
|8,84
|407.503.514
|% 1,26
|
|TCELL
|39,10
|379.160.820
|% 3,22
|
|ENKAI
|34,46
|359.160.113
|% 3,98
|
|EKGYO
|8,84
|407.503.514
|% 1,26
|
|PETKM
|20,22
|352.709.154
|% 1,30
|
|ISCTR
|12,88
|204.665.938
|% 0,86
|
|SKBNK
|3,11
|46.844.738
|% 1,63
|
|YKBNK
|11,91
|173.035.601
|% 0,85
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7231
|18,7304
|% 0,15
|
|Euro
|19,9818
|20,0356
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5475
|22,6606
|% 0,04
|
|Frank
|20,1866
|20,3082
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% 0,10
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|1,19
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.477
|44,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|