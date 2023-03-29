GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
29.03.2023 15:45
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129287
BIST
16:244.843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 31,50
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:2419,1411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0255
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:2420,7800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0499
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:241.207,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,99
|Açılış
|: 1.207,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:22
|EKSUN
|71,50
|3.995.492
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.261.634
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.495
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.270.814
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.270.484.137
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,40
|54.871.911
|% -9,86
|
|HEDEF
|18,46
|30.886.508
|% -9,51
|
|AKFYE
|20,66
|6.657.144.935
|% -8,58
|
|AKFYE
|20,66
|6.657.144.935
|% -8,58
|
|EREGL
|36,16
|5.040.860.017
|% 1,01
|
|ASTOR
|52,95
|4.902.773.231
|% -3,11
|
|THYAO
|120,50
|2.576.359.949
|% 0,92
|
|TUPRS
|531,70
|1.921.025.402
|% 3,77
|
|AKFYE
|20,66
|6.657.144.935
|% -8,58
|
|EKGYO
|6,31
|971.053.857
|% -0,94
|
|EREGL
|36,16
|5.040.860.017
|% 1,01
|
|ISCTR
|13,05
|1.671.077.492
|% 0,38
|
|ASTOR
|52,95
|4.902.773.231
|% -3,11
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1344
|19,1411
|% 0,13
|
|Euro
|20,7547
|20,7800
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,4921
|23,6099
|% -0,12
|
|Frank
|20,7238
|20,8486
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0815
|5,1069
|% 0,11
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,59
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.167
|8.257
|-74,00
|
|Yarım
|4.004
|4.040
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.002
|2.020
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,08
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,73
|
Seans Raporu
16:22
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16:36AVHOL
Yüzde 9.94 oranında artışla 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 255, 824 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, TOASO
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16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, GARAN, SASA
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16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 6 artarak (% 1.29 ) 4, 373
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16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMART, FLAP, CEOEM, RODRG, BEYAZ, VKING, KRGYO, MARKA, PCILT, DESPC