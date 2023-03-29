GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
29.03.2023 15:46
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129294
BIST
16:244.843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 31,50
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:2419,1406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 12,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2700
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:2420,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0380
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:241.207,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,12
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:24
|EKSUN
|71,50
|3.995.492
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.495
|% 10,00
|
|ONCSM
|145,40
|33.187.280
|% 9,98
|
|PCILT
|24,76
|16.174.016
|% 9,95
|
|SMART
|8,19
|23.168.975
|% 9,93
|
|ALFAS
|311,10
|1.270.484.137
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,40
|54.871.911
|% -9,86
|
|HEDEF
|18,46
|30.886.508
|% -9,51
|
|AKFYE
|20,66
|6.657.144.935
|% -8,58
|
|CANTE
|43,76
|491.854.788
|% -7,56
|
|AKFYE
|20,66
|6.657.144.935
|% -8,58
|
|ASTOR
|52,95
|4.902.773.231
|% -3,11
|
|ALFAS
|311,10
|1.270.484.137
|% -9,98
|
|GOKNR
|20,68
|1.113.997.404
|% -7,01
|
|OYAKC
|35,34
|796.301.784
|% 0,06
|
|AKFYE
|20,66
|6.657.144.935
|% -8,58
|
|ASTOR
|52,95
|4.902.773.231
|% -3,11
|
|GOKNR
|20,68
|1.113.997.404
|% -7,01
|
|EUREN
|11,41
|530.500.663
|% -7,01
|
|OYAKC
|35,34
|796.301.784
|% 0,06
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1362
|19,1406
|% 0,13
|
|Euro
|20,7539
|20,7681
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,4921
|23,6099
|% -0,12
|
|Frank
|20,7238
|20,8486
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0815
|5,1069
|% 0,11
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.172
|8.261
|-70,00
|
|Yarım
|4.006
|4.042
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.021
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,64
|
Seans Raporu
16:24
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16:40XU100
Endeks 4, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 40, 601.00 milyon TL de
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16:40UZERB
Yüzde 9.98 oranında artışla 183.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 275 adet işlem
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16:39DESPC
Yüzde 9.58 oranında artışla 18.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 994 adet işlem
-
16:36AVHOL
Yüzde 9.94 oranında artışla 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 255, 824 adet işlem
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16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, TOASO