GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname tadil metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845202BIST