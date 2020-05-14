GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.05.2020 23:15
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845187
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.126
En Düşük
1.099
18:057,3156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3156
En Düşük
7,2632
18:058,6710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0326
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6713
En Düşük
8,6034
18:05457,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,13
|Açılış
|: 457,65
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,97
|1.677.548
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,84
|8.532.778
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|359.835
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|300.849
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|31.090.483
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.975.738
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.231.137
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|18.051.314
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|4.095.131
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|603.087
|% -9,89
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.926
|% 1,75
|
|BIMAS
|70,05
|777.080.449
|% 5,02
|
|THYAO
|11,26
|657.513.548
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|CEMAS
|1,62
|240.213.930
|% 1,25
|
|KLGYO
|6,52
|458.017.560
|% -4,12
|
|SNGYO
|1,43
|87.861.298
|% 2,14
|
|ALBRK
|1,55
|95.144.202
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3075
|7,3156
|% 0,37
|
|Euro
|8,6560
|8,6710
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,5269
|9,5747
|% 0,01
|
|Frank
|7,9472
|7,9951
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9409
|1,9506
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|21,74
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,12
|
|B. Petrol
|44,99
|44,99
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
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