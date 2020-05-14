GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.05.2020 23:32
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845205
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
0
En Düşük
0
18:057,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3144
En Düşük
7,2632
18:058,6726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0342
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6726
En Düşük
8,6034
18:05458,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,77
|Açılış
|: 458,29
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DZGYO
|8,00
|7.040.014
|% 133,29
|
|IHYAY
|1,49
|13.909.898
|% 21,54
|
|ECZYT
|14,34
|16.919.506
|% 0,00
|
|EREGL
|8,84
|319.708.240
|% 0,00
|
|ASELS
|17,89
|978.761.734
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,34
|16.919.506
|% 0,00
|
|EREGL
|8,84
|319.708.240
|% 0,00
|
|ASELS
|17,89
|978.761.734
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,83
|13.391.466
|% 0,00
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 0,00
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 0,00
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.926
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 0,00
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|848.309.190
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3043
|7,3137
|% 0,34
|
|Euro
|8,6520
|8,6726
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,5269
|9,5747
|% 0,01
|
|Frank
|7,9472
|7,9951
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9409
|1,9506
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|21,74
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,12
|
|B. Petrol
|44,99
|44,99
|-0,38
|
Seans Raporu
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