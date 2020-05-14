GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.05.2020 23:37
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845217
BIST
15:151.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
15:157,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1132
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
15:158,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1336
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6314
En Düşük
8,4425
15:15454,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 11,39
|Açılış
|: 454,18
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler15:15
|FADE
|3,85
|18.140.738
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.382.150
|% 9,98
|
|BRYAT
|93,75
|6.985.053
|% 9,97
|
|NIBAS
|19,89
|11.081.814
|% 9,95
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|33.742.925
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.167.763
|% -9,96
|
|THYAO
|11,90
|1.802.863.375
|% 2,50
|
|GARAN
|7,12
|1.265.726.345
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,06
|975.931.525
|% -0,48
|
|ASELS
|17,74
|809.405.954
|% -1,99
|
|AKBNK
|5,07
|691.909.065
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|975.931.525
|% -0,48
|
|ODAS
|2,43
|436.043.913
|% 2,53
|
|GARAN
|7,12
|1.265.726.345
|% 0,99
|
|THYAO
|11,90
|1.802.863.375
|% 2,50
|
|AKBNK
|5,07
|691.909.065
|% 0,00
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3086
|7,3178
|% 1,57
|
|Euro
|8,6004
|8,6163
|% 1,57
|
|Sterlin
|9,4811
|9,5287
|% 1,17
|
|Frank
|7,9693
|8,0173
|% 1,83
|
|Riyal
|1,9435
|1,9532
|% 1,48
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|20,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|11,49
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-8,00
|
|Tam
|2.996
|3.073
|-10,07
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|-4,86
|
|Çeyrek
|726
|743
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,20
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|0,70
|