GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 12:15
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896611
BIST
13:011.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 20,82
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:017,3549
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0750
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:019,0489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0258
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:01456,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,87
|Açılış
|: 456,85
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:59
|NIBAS
|57,20
|19.008.576
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.832.533
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.918.787
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.918.787
|% 9,99
|
|VKING
|8,46
|7.729.905
|% -6,00
|
|ARZUM
|23,26
|271.415.916
|% -5,52
|
|GLRYH
|10,46
|6.078.954
|% -3,77
|
|VANGD
|7,44
|3.292.859
|% -3,75
|
|RTALB
|29,20
|22.585.258
|% -3,57
|
|KOZAL
|106,30
|955.145.407
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,22
|521.477.473
|% 3,74
|
|TUPRS
|109,90
|306.586.221
|% 1,76
|
|TSKB
|1,83
|289.009.071
|% 2,81
|
|ARZUM
|23,26
|271.415.916
|% -5,52
|
|EKGYO
|2,22
|521.477.473
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,28
|56.896.677
|% 2,40
|
|ODAS
|3,94
|147.061.038
|% 1,03
|
|ALBRK
|2,00
|65.888.519
|% 3,09
|
|PEKGY
|2,62
|65.740.043
|% 0,38
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3510
|7,3539
|% -1,02
|
|Euro
|9,0398
|9,0464
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0233
|10,0736
|% -1,02
|
|Frank
|8,3216
|8,3718
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% -1,05
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,61
|
|Altın Gr.
|456
|457
|3,56
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.077
|28,00
|
|Tam
|3.017
|3.094
|27,26
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|13,18
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,16
|
|B. Petrol
|52,32
|52,32
|0,52
|