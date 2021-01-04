GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 12:15
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896612
BIST
13:041.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 20,43
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:047,3544
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0755
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:049,0479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0268
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:04457,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,14
|Açılış
|: 457,12
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:03
|NIBAS
|57,20
|19.161.699
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|PSDTC
|21,68
|9.920.261
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.920.261
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.920.261
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.937.978
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,48
|7.828.186
|% -5,78
|
|KARTN
|90,50
|41.620.755
|% -5,29
|
|ARZUM
|23,36
|281.880.732
|% -5,12
|
|GUBRF
|83,05
|962.886.800
|% -3,49
|
|KOZAL
|106,30
|956.137.080
|% 9,93
|
|SISE
|7,44
|750.786.500
|% 1,78
|
|GARAN
|10,45
|688.858.043
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,81
|686.922.492
|% 8,52
|
|SKBNK
|1,55
|490.947.614
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,21
|537.489.616
|% 3,27
|
|TSKB
|1,81
|306.642.436
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,15
|527.101.977
|% 2,27
|
|KARSN
|3,48
|425.374.643
|% 7,08
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3501
|7,3566
|% -0,99
|
|Euro
|9,0379
|9,0460
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0321
|10,0824
|% -0,94
|
|Frank
|8,3278
|8,3780
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% -0,99
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,42
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|29,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,47
|52,47
|0,67
|