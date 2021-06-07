GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.06.2021 12:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940463
BIST
17:591.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:598,6411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0257
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:5910,5447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0054
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:59524,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,27
|Açılış
|: 524,72
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATATP
|29,04
|10.477.632
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.642.587
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.241.155
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.466.221
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.043.944
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.345.008
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|207.134
|% -9,92
|
|PKENT
|2.450,00
|2.286.455
|% -8,96
|
|YESIL
|70,15
|21.812.603
|% -8,90
|
|SNPAM
|15,00
|128.583
|% -7,98
|
|GARAN
|8,29
|1.449.180.896
|% 2,35
|
|THYAO
|14,27
|1.301.685.529
|% 1,64
|
|KOZAL
|125,20
|762.587.978
|% 3,64
|
|SISE
|8,20
|633.777.551
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,80
|597.168.594
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,98
|371.034.381
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,24
|398.394.699
|% 1,36
|
|GARAN
|8,29
|1.449.180.896
|% 2,35
|
|BOBET
|4,09
|456.546.957
|% -3,31
|
|THYAO
|14,27
|1.301.685.529
|% 1,64
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6373
|8,6411
|% -0,30
|
|Euro
|10,5388
|10,5447
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,1830
|12,2441
|% -0,42
|
|Frank
|9,5670
|9,6246
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2930
|2,3045
|% -0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|1,70
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
Seans Raporu
17:59
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17:59HUBVC
Yüzde 5.62 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 123 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS