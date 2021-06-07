GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.06.2021 12:13
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940472
BIST
18:001.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,51
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:008,6387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0281
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0010,5432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:00524,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,05
|Açılış
|: 524,94
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ATATP
|29,04
|10.488.377
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.439
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.241.155
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.492.390
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.043.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.432.983
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|207.134
|% -9,92
|
|PKENT
|2.425,60
|2.301.091
|% -9,86
|
|SNPAM
|15,00
|128.583
|% -7,98
|
|YESIL
|71,00
|22.762.705
|% -7,79
|
|GARAN
|8,29
|1.516.198.434
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.319.518.811
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,20
|774.531.716
|% 3,64
|
|SISE
|8,20
|651.379.754
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,79
|610.363.167
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,98
|373.812.575
|% 1,54
|
|GARAN
|8,29
|1.516.198.434
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,25
|402.660.696
|% 1,81
|
|BOBET
|4,11
|459.939.726
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.319.518.811
|% 1,71
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6370
|8,6387
|% -0,32
|
|Euro
|10,5372
|10,5432
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1829
|12,2440
|% -0,42
|
|Frank
|9,5688
|9,6264
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,47
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|1,70
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
Seans Raporu
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