GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.06.2021 12:13
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940473
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0284
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0079
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05524,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,06
|Açılış
|: 524,93
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.488.377
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.439
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.241.155
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.492.390
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.043.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.439.665
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|207.134
|% -9,92
|
|PKENT
|2.425,60
|2.301.091
|% -9,86
|
|SNPAM
|15,00
|128.583
|% -7,98
|
|YESIL
|71,10
|22.872.111
|% -7,66
|
|GARAN
|8,30
|1.522.984.706
|% 2,47
|
|THYAO
|14,28
|1.321.842.468
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|776.410.521
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|658.200.564
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,80
|610.418.718
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,99
|374.169.796
|% 2,05
|
|GARAN
|8,30
|1.522.984.706
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,24
|402.932.610
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|460.010.788
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.321.842.468
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6365
|8,6384
|% -0,33
|
|Euro
|10,5372
|10,5422
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1885
|12,2496
|% -0,38
|
|Frank
|9,5756
|9,6332
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|1,14
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-0,46
|
Seans Raporu
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