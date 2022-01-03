GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 11:38
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni - karşılaştırma ölçütü değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987835
BIST
13:061.913
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 55,55
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:0613,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1420
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:0615,2550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1487
|Açılış
|: 15,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:06788,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 8,73
|Açılış
|: 788,40
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:06
|CRFSA
|42,02
|3.101.832
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.357.971
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|68.892.701
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|1.276.107
|% 9,04
|
|SKTAS
|2,60
|12.336.791
|% 8,79
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|NIBAS
|14,16
|16.318.955
|% -5,09
|
|BAGFS
|16,68
|39.523.657
|% -4,69
|
|RALYH
|12,67
|30.221.149
|% -4,38
|
|AKGRT
|10,25
|7.739.757
|% -3,30
|
|THYAO
|20,94
|956.048.851
|% 4,60
|
|GARAN
|11,48
|881.654.283
|% 1,86
|
|EREGL
|28,90
|689.525.970
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,46
|584.881.565
|% 2,37
|
|SISE
|13,75
|537.785.235
|% 2,77
|
|YKBNK
|3,46
|584.881.565
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|145.163.176
|% 2,99
|
|GARAN
|11,48
|881.654.283
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,19
|133.892.371
|% 2,34
|
|TSKB
|1,48
|78.842.921
|% 2,78
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3778
|13,3965
|% 1,07
|
|Euro
|15,1935
|15,2550
|% 0,98
|
|Sterlin
|18,1366
|18,2275
|% 1,48
|
|Frank
|14,6983
|14,7868
|% 1,57
|
|Riyal
|3,5737
|3,5916
|% 1,53
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-2,57
|
|Altın Gr.
|788
|788
|8,73
|
|Cumhuriyet
|5.252
|5.331
|-3,00
|
|Tam
|5.225
|5.362
|-2,41
|
|Yarım
|2.525
|2.594
|-1,17
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,04
|0,12
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|1,02
|