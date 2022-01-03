GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 11:38
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni - karşılaştırma ölçütü değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987839
BIST
16:361.911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 53,28
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:3613,1152
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,1393
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:3614,9125
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1938
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:36767,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -12,07
|Açılış
|: 767,60
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:34
|CRFSA
|42,02
|3.211.421
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.064.812
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|338.213.193
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.503.379
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.519.926
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,80
|60.672.728
|% -4,00
|
|NIBAS
|14,33
|20.923.312
|% -3,95
|
|AKGRT
|10,25
|12.953.984
|% -3,30
|
|ULUSE
|58,15
|221.553
|% -3,08
|
|GARAN
|11,47
|1.554.819.868
|% 1,77
|
|THYAO
|21,30
|1.526.431.020
|% 6,39
|
|EREGL
|28,72
|1.047.423.621
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,44
|856.745.682
|% 1,78
|
|SISE
|13,62
|831.114.692
|% 1,79
|
|YKBNK
|3,44
|856.745.682
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|226.913.619
|% 3,73
|
|GARAN
|11,47
|1.554.819.868
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,21
|271.405.266
|% 3,27
|
|TSKB
|1,50
|113.039.229
|% 4,17
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1413
|13,1704
|% -0,63
|
|Euro
|14,9211
|14,9856
|% -0,80
|
|Sterlin
|17,7118
|17,8007
|% -0,89
|
|Frank
|14,3477
|14,4341
|% -0,85
|
|Riyal
|3,4963
|3,5138
|% -0,67
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-16,83
|
|Altın Gr.
|774
|775
|-5,02
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.250
|-84,00
|
|Tam
|5.137
|5.271
|-92,70
|
|Yarım
|2.483
|2.550
|-44,85
|
|Çeyrek
|1.245
|1.275
|-22,42
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|77,55
|77,55
|-0,23
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:48XU100
Endeks 1, 909 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 78 üstünde . İşlem hacmi 17, 602.00 milyon TL de
-
16:48TOASO
Yüzde 9.18 oranında artışla 82.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 007, 187 adet işlem
-
16:45MAALT
Yüzde 6.34 oranında artışla 295.00 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 301 adet işlem
-
16:44KUYAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 705, 457 adet işlem
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 04 artarak (% 2.98 ) 1, 695