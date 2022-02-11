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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

11.02.2022 17:14
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamenin giriş, 1.2.2, 1.3, 7.1 ve 11.3 maddeleri değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001136


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