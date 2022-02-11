GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.02.2022 17:44
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahnamenin giriş, kısaltmalar, 1.2.2, 1.3, 2.1, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.5, 7.1, 7.1.3, 9.7 ve 11.3 maddeleri değiştirilmiş ve izahnameye 1.7 maddesi eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001218
BIST
18:052.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,38
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
18:0513,5014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0137
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
18:0515,3606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1040
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,2812
18:05808,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 14,94
|Açılış
|: 808,55
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
810,84
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|653,80
|13.302.012
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.858.946
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.502.802
|% 9,95
|
|INTEM
|111,90
|41.294.213
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,78
|9.101.709
|% 9,88
|
|ORCAY
|30,46
|149.039.969
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|304.522.378
|% -9,96
|
|KAPLM
|61,75
|9.530.108
|% -6,44
|
|DESA
|11,04
|79.690.095
|% -6,36
|
|MANAS
|23,00
|11.265.839
|% -6,20
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|EREGL
|29,08
|2.182.575.999
|% -1,29
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|TUPRS
|197,70
|1.569.905.816
|% 4,05
|
|SISE
|13,87
|1.508.972.109
|% -0,36
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,10
|1.049.007.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|530.554.435
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|MOBTL
|1,93
|250.255.722
|% 9,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4968
|13,5014
|% -0,10
|
|Euro
|15,3083
|15,3606
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,2469
|18,3384
|% -0,09
|
|Frank
|14,5506
|14,6382
|% 0,21
|
|Riyal
|3,5887
|3,6067
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|34,50
|
|Altın Gr.
|808
|809
|14,71
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,18
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|3,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59VERUS
Yüzde 4.35 oranında artışla 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 346 adet işlem
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17:58POLTK
Yüzde 4.32 oranında artışla 547.80 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 840 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 18 artarak (% 0.12 ) 1, 834
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17:57
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