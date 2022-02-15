GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.02.2022 15:19
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahnamenin giriş, 1.2.2, 1.3, 2.4, 2.9, 5.5, 7.1, 7.1.3 ve 11.3 maddeleri değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001816
BIST
14:212.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,94
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
14:2113,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0246
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6310
En Düşük
13,5639
14:2115,5085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0274
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5294
En Düşük
15,4100
14:21824,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,41
|Açılış
|: 824,90
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:21
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.644.320
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.537.032
|% 9,93
|
|ISBTR
|60.000,00
|1.317.178
|% 8,97
|
|ERSU
|6,40
|118.341.075
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.403.352
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.878.597
|% -9,87
|
|THYAO
|29,60
|4.352.303.974
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,84
|1.297.435.593
|% -0,25
|
|TUPRS
|195,10
|980.972.844
|% -0,26
|
|EREGL
|28,48
|961.722.433
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,05
|605.882.963
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,05
|605.882.963
|% 1,00
|
|THYAO
|29,60
|4.352.303.974
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,84
|1.297.435.593
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,32
|245.497.579
|% -1,69
|
|ODAS
|1,32
|87.642.664
|% 0,76
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6173
|13,6215
|% 0,18
|
|Euro
|15,4976
|15,5085
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,4782
|18,5708
|% 0,28
|
|Frank
|14,7223
|14,8110
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6167
|3,6348
|% 0,12
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|12,86
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,11
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.458
|5.594
|71,13
|
|Yarım
|2.638
|2.706
|34,41
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,20
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|92,80
|92,80
|-2,01
|