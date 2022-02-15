GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.02.2022 15:19
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahnamenin giriş, 1.2.2, 1.3, 2.4, 2.9, 5.5, 7.1, 7.1.3 ve 11.3 maddeleri değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001815
BIST
17:252.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -9,37
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:2513,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0130
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:2515,4985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0174
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:25828,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 9,51
|Açılış
|: 828,02
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|27.823.854
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|66.930.681
|% 9,94
|
|BUCIM
|1,88
|171.691.224
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.689.305
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.579.572
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.526.223
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,50
|6.056.036.214
|% -0,34
|
|KRDMD
|11,78
|1.915.707.385
|% -0,76
|
|EREGL
|28,50
|1.665.935.921
|% 1,14
|
|TUPRS
|195,10
|1.283.164.449
|% -0,26
|
|GARAN
|11,89
|1.047.555.168
|% 0,42
|
|YKBNK
|4,03
|831.493.200
|% 0,50
|
|THYAO
|29,50
|6.056.036.214
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,33
|379.260.756
|% -1,27
|
|KRDMD
|11,78
|1.915.707.385
|% -0,76
|
|BUCIM
|1,88
|171.691.224
|% 9,94
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6015
|13,6118
|% 0,11
|
|Euro
|15,4813
|15,4965
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,4839
|18,5766
|% 0,31
|
|Frank
|14,7244
|14,8131
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6163
|3,6344
|% 0,11
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|19,53
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.502
|5.585
|90,00
|
|Tam
|5.480
|5.617
|93,53
|
|Yarım
|2.649
|2.717
|45,24
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|22,62
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|-1,46
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:36XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 27, 756.00 milyon TL de
-
17:36ERSU
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 914, 691 adet işlem
-
17:34IDGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 250, 957 adet işlem
-
17:33SNGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 615, 133 adet işlem
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, PGSUS, TKFEN