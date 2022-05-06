GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.05.2022 10:10
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin "5.5 Yönetmelik uyarınca fon kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları" maddesinde yer alan LİBOR geçen tanımlar "İlgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027098
BIST
11:292.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,33
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:2914,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0678
|Açılış
|: 14,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:2915,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0787
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:29901,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,68
|Açılış
|: 901,39
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:28
|IMASM
|19,96
|13.510.844
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.101.040
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.572.839
|% 9,74
|
|TIRE
|16,85
|66.931.906
|% 9,13
|
|ALKA
|34,62
|32.531.635
|% 8,73
|
|PETUN
|24,46
|37.350.609
|% -7,98
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,85
|81.076.923
|% -6,91
|
|ODAS
|2,52
|288.726.194
|% -5,26
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,82
|2.721.421.984
|% 5,37
|
|THYAO
|42,54
|1.241.729.880
|% -0,33
|
|KOZAL
|184,20
|639.597.291
|% 3,66
|
|KRDMD
|15,55
|483.014.691
|% -0,70
|
|KOZAA
|34,00
|469.183.044
|% 4,62
|
|SISE
|19,82
|2.721.421.984
|% 5,37
|
|ODAS
|2,52
|288.726.194
|% -5,26
|
|YKBNK
|4,85
|383.400.061
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,69
|204.024.385
|% -0,74
|
|KLGYO
|1,22
|59.138.058
|% 0,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9281
|14,9316
|% 0,48
|
|Euro
|15,7894
|15,8028
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,3601
|18,4522
|% 0,32
|
|Frank
|15,0855
|15,1764
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9681
|3,9880
|% 0,49
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|3,16
|
|Altın Gr.
|900
|900
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,54
|