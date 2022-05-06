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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

06.05.2022 10:10
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon izahnamesinin "5.5 Yönetmelik uyarınca fon kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları" maddesinde yer alan LİBOR geçen tanımlar "İlgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027100


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KONKA 21,30 101.339.196 % 8,29  
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Altın Gr. 900 900 3,01  
Cumhuriyet 6.062 6.154 -20,00  
Tam 6.027 6.177 -28,85  
Yarım 2.913 2.988 -13,95  
Çeyrek 1.461 1.494 -6,98  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,12  
Gümüş Gr. 10,71 10,73 -0,03  
B. Petrol 111 111 0,38  
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