GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.05.2022 10:10
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin "5.5 Yönetmelik uyarınca fon kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları" maddesinde yer alan LİBOR geçen tanımlar "İlgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027101
BIST
10:082.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -18,95
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.461
En Düşük
2.442
10:0814,9029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0419
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
10:0815,6520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0601
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7239
En Düşük
15,6090
10:08897,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,09
|Açılış
|: 897,75
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler10:08
|IMASM
|19,96
|7.580.129
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|23.213.325
|% 9,92
|
|DENGE
|1,68
|6.746.138
|% 9,09
|
|TIRE
|16,79
|22.297.623
|% 8,74
|
|KRTEK
|17,06
|9.582.446
|% 8,04
|
|PETUN
|24,20
|15.799.087
|% -8,95
|
|DAGHL
|19,63
|6.912.845
|% -7,14
|
|EKIZ
|6,60
|228.613
|% -5,17
|
|LUKSK
|64,00
|166.768
|% -4,90
|
|TSPOR
|4,98
|10.664.009
|% -4,41
|
|SISE
|18,92
|496.274.926
|% 0,58
|
|THYAO
|42,44
|287.881.666
|% -0,56
|
|SASA
|33,44
|150.626.615
|% -2,68
|
|EREGL
|33,06
|124.977.692
|% -1,31
|
|YKBNK
|4,84
|103.337.859
|% 0,00
|
|SISE
|18,92
|496.274.926
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,69
|64.986.041
|% -0,74
|
|ODAS
|2,56
|60.269.490
|% -3,76
|
|YKBNK
|4,84
|103.337.859
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,22
|21.777.295
|% 0,00
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8973
|14,9029
|% 0,28
|
|Euro
|15,6410
|15,6520
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,2489
|18,3405
|% -0,29
|
|Frank
|15,0435
|15,1342
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9562
|3,9760
|% 0,19
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|-1,37
|
|Altın Gr.
|898
|898
|1,01
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,95
|