GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.05.2022 10:11
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin "5.5 Yönetmelik uyarınca fon kur
11:482.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,32
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:4814,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0796
|Açılış
|: 14,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:4815,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0677
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:48903,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,30
|Açılış
|: 903,01
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:46
|IMASM
|19,96
|13.833.677
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.171.229
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.595.540
|% 9,74
|
|DYOBY
|12,23
|56.367.255
|% 9,29
|
|TIRE
|16,87
|68.159.719
|% 9,26
|
|PETUN
|24,42
|38.949.260
|% -8,13
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,85
|86.292.870
|% -6,91
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|ODAS
|2,53
|303.720.769
|% -4,89
|
|SISE
|19,69
|2.876.463.752
|% 4,68
|
|THYAO
|42,50
|1.326.006.201
|% -0,42
|
|KOZAL
|184,10
|668.243.527
|% 3,60
|
|KRDMD
|15,54
|509.314.742
|% -0,77
|
|KOZAA
|34,02
|496.288.659
|% 4,68
|
|SISE
|19,69
|2.876.463.752
|% 4,68
|
|ODAS
|2,53
|303.720.769
|% -4,89
|
|YKBNK
|4,89
|436.044.501
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,68
|205.632.101
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|59.880.602
|% 0,00
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9337
|14,9377
|% 0,52
|
|Euro
|15,7740
|15,7852
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,3912
|18,4835
|% 0,49
|
|Frank
|15,1219
|15,2130
|% 0,67
|
|Riyal
|3,9683
|3,9882
|% 0,50
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|2,78
|
|Altın Gr.
|901
|901
|4,63
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,75
|