GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.07.2022 13:02
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 2.4., 2.8. ve 5.5. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046321
BIST
12:512.476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 24,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.476
En Düşük
2.448
12:5117,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1472
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5796
En Düşük
17,4264
12:5118,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,3274
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0414
En Düşük
17,6727
12:51968,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,30
|Açılış
|: 968,85
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,07
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler12:49
|KLRHO
|12,55
|13.448.651
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.806.898
|% 9,98
|
|RTALB
|10,16
|120.087.280
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.343.293
|% 9,96
|
|GLRYH
|3,84
|58.516.317
|% 9,71
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|409,70
|24.941.649
|% -3,83
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|LIDFA
|9,51
|19.048.528
|% -3,55
|
|KRGYO
|8,68
|9.463.677
|% -2,91
|
|THYAO
|50,25
|1.938.106.193
|% 0,54
|
|EKGYO
|3,12
|865.303.269
|% 5,05
|
|SISE
|20,78
|736.447.977
|% 0,58
|
|ODAS
|3,57
|492.505.156
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,44
|479.289.401
|% 1,14
|
|EKGYO
|3,12
|865.303.269
|% 5,05
|
|ODAS
|3,57
|492.505.156
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,44
|479.289.401
|% 1,14
|
|ZOREN
|1,97
|88.008.671
|% 1,03
|
|THYAO
|50,25
|1.938.106.193
|% 0,54
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5692
|17,5711
|% 0,80
|
|Euro
|18,0129
|18,0255
|% 1,76
|
|Sterlin
|21,0595
|21,1651
|% 1,21
|
|Frank
|18,0597
|18,1685
|% 1,50
|
|Riyal
|4,6653
|4,6887
|% 0,61
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,04
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,43
|
|Cumhuriyet
|6.517
|6.615
|2,00
|
|Tam
|6.547
|6.613
|-11,00
|
|Yarım
|3.190
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,84
|