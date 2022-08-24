GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.08.2022 16:09
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3 ve 1.6. maddeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058041
BIST
16:333.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -21,25
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:3318,1602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0506
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:3318,0287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0390
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:331.018,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.018,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:31
|HKTM
|17,71
|3.306.085
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.486.840
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|221.604.251
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.432.709
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|312,40
|49.806.397
|% -7,93
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,05
|9.047.815.435
|% 3,32
|
|ISCTR
|7,83
|4.248.971.173
|% -4,51
|
|YKBNK
|6,15
|3.600.441.843
|% -2,07
|
|AKBNK
|11,19
|3.067.912.484
|% -2,53
|
|GARAN
|23,54
|2.879.523.801
|% 1,99
|
|YKBNK
|6,15
|3.600.441.843
|% -2,07
|
|ISCTR
|7,83
|4.248.971.173
|% -4,51
|
|EKGYO
|3,92
|1.866.440.885
|% -1,26
|
|ALBRK
|2,37
|893.368.500
|% 3,49
|
|AKBNK
|11,19
|3.067.912.484
|% -2,53
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1483
|18,1724
|% 0,35
|
|Euro
|18,0138
|18,0286
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,2861
|21,3929
|% -0,37
|
|Frank
|18,6881
|18,8006
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8168
|4,8409
|% 0,17
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-3,99
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|0,60
|
|Cumhuriyet
|6.802
|6.905
|-13,00
|
|Tam
|6.834
|6.885
|-31,00
|
|Yarım
|3.330
|3.366
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,28
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
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16:46XU100
Endeks 3, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 56, 600.00 milyon TL de
-
16:45AKFGY
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 915, 943 adet işlem
-
16:44RYSAS
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 741, 637 adet işlem
-
16:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, AKBNK
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 82 kaybederek (% -0.68 ) 2, 754