GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.08.2022 16:09
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3 ve 1.6. maddeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058042
BIST
16:073.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -15,13
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:0718,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0498
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:0718,0408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0269
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:071.018,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.018,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:05
|HKTM
|17,71
|3.255.151
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.469.591
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|219.424.887
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.408.961
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|CMBTN
|316,00
|42.674.539
|% -6,87
|
|THYAO
|70,20
|8.883.304.967
|% 3,54
|
|ISCTR
|7,84
|3.913.864.422
|% -4,39
|
|YKBNK
|6,16
|3.391.501.801
|% -1,91
|
|AKBNK
|11,22
|2.972.712.171
|% -2,26
|
|GARAN
|23,56
|2.777.295.080
|% 2,08
|
|YKBNK
|6,16
|3.391.501.801
|% -1,91
|
|ISCTR
|7,84
|3.913.864.422
|% -4,39
|
|EKGYO
|3,93
|1.769.216.072
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,38
|795.080.376
|% 3,93
|
|AKBNK
|11,22
|2.972.712.171
|% -2,26
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1551
|18,1592
|% 0,27
|
|Euro
|18,0214
|18,0317
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,2987
|21,4055
|% -0,31
|
|Frank
|18,7061
|18,8188
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8171
|4,8412
|% 0,18
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-4,19
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,46
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-21,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|-26,00
|
|Yarım
|3.333
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,01
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,59
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20ISCTR
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 485, 547, 029 adet işlem
-
16:19SANFM
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 950, 643 adet işlem
-
16:18RYSAS
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 679, 380 adet işlem
-
16:17ISCTR
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 478, 868, 653 adet işlem
-
16:16XU100
Endeks 3, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 113.00 milyon TL de