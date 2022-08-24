GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.08.2022 16:10
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. maddeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058050
BIST
15:583.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -12,71
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
15:5818,1600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0504
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
15:5818,0267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0410
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
15:581.019,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.019,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler15:56
|HKTM
|17,71
|3.239.549
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.413.533
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.407.652
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|SANFM
|16,87
|32.817.362
|% -6,80
|
|THYAO
|70,00
|8.789.117.277
|% 3,24
|
|ISCTR
|7,76
|3.810.247.009
|% -5,37
|
|YKBNK
|6,12
|3.288.355.219
|% -2,55
|
|AKBNK
|11,16
|2.932.903.856
|% -2,79
|
|GARAN
|23,44
|2.744.510.161
|% 1,56
|
|YKBNK
|6,12
|3.288.355.219
|% -2,55
|
|ISCTR
|7,76
|3.810.247.009
|% -5,37
|
|EKGYO
|3,92
|1.737.557.339
|% -1,26
|
|ALBRK
|2,34
|751.922.408
|% 2,18
|
|AKBNK
|11,16
|2.932.903.856
|% -2,79
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1573
|18,1641
|% 0,30
|
|Euro
|18,0222
|18,0372
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,3027
|21,4095
|% -0,29
|
|Frank
|18,7172
|18,8299
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8151
|4,8393
|% 0,14
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,03
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,35
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-21,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|-26,00
|
|Yarım
|3.333
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,35
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Seans Raporu
15:56
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