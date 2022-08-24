GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) ) Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarizahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. maddelerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058051BIST