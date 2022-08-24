GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.08.2022 16:10
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. maddeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058060
BIST
15:583.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -12,71
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
15:5818,1600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0504
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
15:5818,0267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0410
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
15:581.019,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.019,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler15:56
|HKTM
|17,71
|3.243.480
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.413.533
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.408.961
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|CMBTN
|316,20
|42.084.196
|% -6,81
|
|THYAO
|70,05
|8.808.105.146
|% 3,32
|
|ISCTR
|7,78
|3.838.663.580
|% -5,12
|
|YKBNK
|6,12
|3.312.632.943
|% -2,55
|
|AKBNK
|11,16
|2.941.344.005
|% -2,79
|
|GARAN
|23,40
|2.748.900.732
|% 1,39
|
|YKBNK
|6,12
|3.312.632.943
|% -2,55
|
|ISCTR
|7,78
|3.838.663.580
|% -5,12
|
|EKGYO
|3,93
|1.751.634.703
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,34
|752.329.375
|% 2,18
|
|AKBNK
|11,16
|2.941.344.005
|% -2,79
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1573
|18,1641
|% 0,30
|
|Euro
|18,0222
|18,0372
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,3032
|21,4101
|% -0,29
|
|Frank
|18,7127
|18,8254
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8155
|4,8396
|% 0,15
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-1,34
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,05
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|-12,00
|
|Tam
|6.830
|6.880
|-36,00
|
|Yarım
|3.328
|3.364
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,44
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Seans Raporu
15:56
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