GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.08.2022 16:11
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3., 1.6. ve 7.1.3. maddeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058069
BIST
16:043.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -13,63
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:0418,1610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0514
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:0418,0389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0288
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:041.019,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.019,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:02
|HKTM
|17,71
|3.250.635
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.413.533
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|218.378.049
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.408.961
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|CMBTN
|316,10
|42.198.156
|% -6,84
|
|THYAO
|70,30
|8.855.724.694
|% 3,69
|
|ISCTR
|7,82
|3.883.799.155
|% -4,63
|
|YKBNK
|6,15
|3.332.776.879
|% -2,07
|
|AKBNK
|11,22
|2.956.768.425
|% -2,26
|
|GARAN
|23,60
|2.769.261.432
|% 2,25
|
|YKBNK
|6,15
|3.332.776.879
|% -2,07
|
|ISCTR
|7,82
|3.883.799.155
|% -4,63
|
|EKGYO
|3,94
|1.765.452.262
|% -0,76
|
|ALBRK
|2,35
|769.150.951
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,22
|2.956.768.425
|% -2,26
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1510
|18,1640
|% 0,30
|
|Euro
|18,0202
|18,0348
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,3166
|21,4235
|% -0,23
|
|Frank
|18,7202
|18,8329
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8167
|4,8409
|% 0,17
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-4,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-21,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|-26,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,50
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17ISCTR
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 478, 868, 653 adet işlem
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16:16XU100
Endeks 3, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 113.00 milyon TL de
-
16:13ZPLIB
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 31.27 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 121 adet işlem
-
16:12SANFM
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 16.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 937, 366 adet işlem
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16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GUBRF