GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.08.2022 16:09
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3 ve 1.6. maddeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058043
BIST
17:303.069
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -52,41
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.069
17:3018,1596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:3018,0466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0211
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
17:301.021,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.021,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:30
|HKTM
|17,71
|3.412.983
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.680.889
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|232.978.483
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.631.512
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|310,50
|56.937.885
|% -8,49
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,45
|9.884.811.409
|% 2,43
|
|ISCTR
|7,66
|4.936.611.850
|% -6,59
|
|YKBNK
|6,10
|3.913.272.845
|% -2,87
|
|AKBNK
|11,11
|3.426.315.941
|% -3,22
|
|GARAN
|23,16
|3.194.577.984
|% 0,35
|
|YKBNK
|6,10
|3.913.272.845
|% -2,87
|
|ISCTR
|7,66
|4.936.611.850
|% -6,59
|
|EKGYO
|3,85
|2.185.277.343
|% -3,02
|
|ALBRK
|2,36
|948.083.810
|% 3,06
|
|AKBNK
|11,11
|3.426.315.941
|% -3,22
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1539
|18,1596
|% 0,28
|
|Euro
|18,0313
|18,0466
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3380
|21,4450
|% -0,13
|
|Frank
|18,7030
|18,8156
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8164
|4,8405
|% 0,17
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|2,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.834
|6.885
|-31,00
|
|Yarım
|3.330
|3.366
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,35
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:44ELITE
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 200, 758 adet işlem
-
17:43ISCTR
Yüzde -7.44 oranında düşüşle 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 450, 053 adet işlem
-
17:42SANFM
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 340, 481 adet işlem
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, PETKM, AKBNK
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TAVHL, TCELL