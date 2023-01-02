GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 09:30
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 2.5. madde
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091727
BIST
10:475.604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 95,16
|Açılış
|: 5.568
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|Önceki Kapanış
|: 5.509
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5.606
En Düşük
5.568
10:4718,7328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 18,8600
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|Önceki Kapanış
|: 18,8600
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18,8102
En Düşük
18,6356
10:4720,0213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 20,1500
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|Önceki Kapanış
|: 20,1200
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20,1252
En Düşük
19,9301
10:471.098,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.098,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:45
|BFREN
|4.323,00
|13.708.233
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|51.134.599
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|18.918.798
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.006.689
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,54
|40.007.493
|% -8,00
|
|PRDGS
|9,28
|58.384.658
|% -7,20
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,50
|2.051.887
|% -3,97
|
|BRKVY
|34,20
|22.323.277
|% -3,55
|
|ASELS
|64,55
|1.723.821.943
|% 3,86
|
|THYAO
|142,60
|1.184.576.287
|% 1,21
|
|TCELL
|39,52
|1.009.665.365
|% 4,33
|
|SISE
|44,22
|937.334.390
|% 3,03
|
|EKGYO
|8,92
|933.310.841
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,92
|933.310.841
|% 2,18
|
|ODAS
|11,44
|255.191.476
|% 1,69
|
|AKFGY
|5,41
|98.554.354
|% 2,46
|
|ADESE
|2,02
|26.442.456
|% 1,51
|
|KATMR
|3,06
|38.237.854
|% 4,44
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7161
|18,7340
|% 0,17
|
|Euro
|19,9838
|20,0457
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,5360
|22,6490
|% -0,02
|
|Frank
|20,1649
|20,2864
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9657
|4,9906
|% 0,10
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,74
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.408
|7.480
|47,00
|
|Yarım
|3.587
|3.653
|20,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.826
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
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