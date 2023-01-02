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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

02.01.2023 09:30
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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izahname tadil metni - 2.5. madde




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091727


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Altın Gr. 1.098 1.098 1,74  
Cumhuriyet 7.370 7.481 8,00  
Tam 7.408 7.480 47,00  
Yarım 3.587 3.653 20,00  
Çeyrek 1.799 1.826 10,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,04  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
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