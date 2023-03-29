GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.03.2023 14:32
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni-1.2.2. madde-kurucu ve yönetici adres değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129172
BIST
16:254.854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 42,88
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:2519,1464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0308
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:2520,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0578
|Açılış
|: 21,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:251.207,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -6,22
|Açılış
|: 1.207,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:25
|EKSUN
|71,50
|3.995.492
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.261.634
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.495
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.270.814
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.270.484.137
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,40
|54.871.911
|% -9,86
|
|HEDEF
|18,46
|30.886.508
|% -9,51
|
|AKFYE
|20,66
|6.657.144.935
|% -8,58
|
|AKFYE
|20,66
|6.657.144.935
|% -8,58
|
|EREGL
|36,16
|5.040.860.017
|% 1,01
|
|ASTOR
|52,95
|4.902.773.231
|% -3,11
|
|THYAO
|120,50
|2.576.359.949
|% 0,92
|
|TUPRS
|531,70
|1.921.025.402
|% 3,77
|
|AKFYE
|20,66
|6.657.144.935
|% -8,58
|
|EKGYO
|6,31
|971.053.857
|% -0,94
|
|EREGL
|36,16
|5.040.860.017
|% 1,01
|
|ISCTR
|13,05
|1.671.077.492
|% 0,38
|
|ASTOR
|52,95
|4.902.773.231
|% -3,11
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1324
|19,1464
|% 0,16
|
|Euro
|20,7596
|20,7879
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,4921
|23,6099
|% -0,12
|
|Frank
|20,7238
|20,8486
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0815
|5,1069
|% 0,11
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.172
|8.261
|-70,00
|
|Yarım
|4.006
|4.042
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.021
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,64
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:41ALKA
Yüzde 4.49 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 035, 471 adet işlem
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16:40XU100
Endeks 4, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 40, 601.00 milyon TL de
-
16:40UZERB
Yüzde 9.98 oranında artışla 183.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 275 adet işlem
-
16:39DESPC
Yüzde 9.58 oranında artışla 18.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 994 adet işlem
-
16:36AVHOL
Yüzde 9.94 oranında artışla 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 255, 824 adet işlem